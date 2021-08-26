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Харьковчанин в прямом эфире рассказал неудобную для Киева правду о независимости Украины
Политика
Харьковчанин в прямом эфире рассказал неудобную для Киева правду о независимости Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 августа. Украина зависит от всех, стране постоянно диктуют, как надо жить. Об этом высказался телезритель из Харькова на фоне 30-летнего юбилея независимости страны.

Украина с размахом отпраздновала круглую дату. Харьковчанин по имени Виталий дозвонился в эфир телеканала «Наш» и раскритиковал День независимости. По его словам, нужно быть страной с очень «тупыми» президентом и народом, чтобы отмечать такой праздник в государстве, которое полностью подчиняется Западу. Украина зависит от всех, констатировал телезритель и рассказал неудобную для Киева правду.

«Нам диктуют, как надо жить, что нам надо продавать, что нам надо делать. Еще диктует Америка и другие страны», — посетовал Виталий.

Ведущая уточнила, отмечал ли харьковчанин День независимости Украины, и смотрел ли приуроченные к празднику парад и концерт.

«Это не праздник, это горе! Мы живем в горе-стране», — подчеркнул зритель.

Мужчина поинтересовался, кто из 15 бывших республик СССР живет хуже Украины. Ведущий поспешил закончить беседу и напомнил, что редакция может не разделять мнение зрителей. Однако журналист частично согласился с харьковчанином.

Эксперты ранее подвели итоги 30-летия независимости Украины. По мнению аналитиков, наблюдается тотальная деградация государства.

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украина юбилей независимость
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