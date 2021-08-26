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Беременным россиянкам назвали оптимальный срок для вакцинации от COVID-19
Общество
Беременным россиянкам назвали оптимальный срок для вакцинации от COVID-19
pixabay.com  /  Marncom

Москва, 26 августа. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина назвала оптимальный срок вакцинации против коронавируса для беременных.

По словам эксперта, в РФ вакцинация беременных разрешена препаратом «Спутник V». Оптимальный срок беременности для вакцинации против коронавирусной инфекции 22 недели.

Долгушина уточнила, что для беременных женщин COVID-19 — опасное заболевание. Оно может привести к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Более всего коронавирус опасен для беременных, которые страдают ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, а также имеют онкологические болезни.

Минздрав России ранее сообщил о положительном влиянии вакцинации на здоровье беременных. Специалисты рекомендуют прививаться этой категории граждан.

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