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Врачи из США выявили новый симптом дельта-штамма коронавируса

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:10
Общество
Врачи из США выявили новый симптом дельта-штамма коронавируса
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Вашингтон, 26 августа. Новый признак заражения коронавирусной инфекцией выявили американские медики. О заболевании может свидетельствовать боль в ушах.

Болевые ощущения в ушах могут говорить о том, что человек заразился штаммами коронавируса «Дельта» или «Альфа», рассказала врач Николь Фромманн. Жалобы на боль в ушах стали чаще наблюдаться у пациентов с коронавирусом.

Уши могут болеть из-за воспаления, которое приводит к скоплению жидкости в барабанной перепонке. При этом неприятные ощущения в ушах — не единственный симптом вируса, отметили медики. Сначала у зараженных появляется боль в горле.

Клиническая картина заражения штаммом коронавируса «Дельта» стала более яркой, сообщалось ранее. Период инкубации, который раньше представлял две недели, значительно снизился.

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уши дельта коронавирус
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