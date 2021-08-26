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Родные предполагаемого убийцы тюменской школьницы начали отписываться от него в соцсетях

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:09
Происшествия
Родные предполагаемого убийцы тюменской школьницы начали отписываться от него в соцсетях
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Тюмень, 26 августа. Родственники подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени начали отписываться от него в социальных сетях, несмотря на то, что мужчина долгое время вел страницу.

Известно, что мужчина несколько раз менял паспорт, а также был оштрафован за проживание без удостоверения личности. Причины смены документов неизвестны, однако источник ФАН в правоохранительных органах сообщает, что стражи порядка неоднократно выносили ему предупреждения.

Ранее была установлена личность подозреваемого в убийстве тюменской школьницы. Им оказался 40-летний мужчина. Предполагаемый преступник убил девочку, когда она пришла к нему домой, чтобы скачать игры через безлимитный интернет, но перед этим он изнасиловал ребенка. Тело завернул в полиэтиленовый пакет и кусок половика, положил в картонную коробку и вынес из дома. В квартире подозреваемого нашли точно такой же половик, часть от которого была отрезана.

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