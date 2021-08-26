В ЛНР один военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Луганск, 26 августа. Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение в результате обстрела одного из сел республики со стороны ВСУ.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики говорится, что украинские военные 25 августа открывали огонь по населенному пункту Калиново-Борщеватое. Обстрел велся из стрелкового оружия.

«В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сказано в сообщении.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что украинским военным нужно начать подготовку к полномасштабному наступлению на Донбасс. По его словам, власти должны оказать военным необходимую помощь в виде вооружения и техники.