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В ЛНР один военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:10
Новороссия
В ЛНР один военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 26 августа. Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение в результате обстрела одного из сел республики со стороны ВСУ.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики говорится, что украинские военные 25 августа открывали огонь по населенному пункту Калиново-Борщеватое. Обстрел велся из стрелкового оружия.

«В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сказано в сообщении.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что украинским военным нужно начать подготовку к полномасштабному наступлению на Донбасс. По его словам, власти должны оказать военным необходимую помощь в виде вооружения и техники.

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ЛНР всу ранение мирный житель
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