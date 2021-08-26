Сочинец жестоко зарезал жену в садоводстве, ФАН узнал подробности

Сочи, 26 августа. Следователи в Адлерском районе города-курорта возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве жены.

Супруги, каждому из которых было по 62 года, жили в садоводческом товариществе «Луч». Оно находится в селе Бестужевском, по факту — в Сочи.

«По версии следствия, накануне между фигурантом и женщиной произошла ссора на бытовой почве. 25 августа 2021 года мужчина дождался, когда сыновья уедут из дома, и продолжил выяснять отношения с родственницей», — рассказали ФАН в СКР по Краснодарскому краю.

Во время разборок мужчина не менее двух раз ударил женщину ножом в грудь. Свидетелем происшествия стал сосед, который увидел момент убийства, он вызвал бригаду медиков и полицейских. Врачи пенсионерке помочь уже не смогли, они только констатировали ее смерть. Причина — колото-резаные ранения.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в региональном СКР.

Кроме того, в рамках расследования дела, ведутся следственные действия, запланирована судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ФАН писал, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела малолетнего ребенка в Гатчине. В причинении смерти по неосторожности подозревают мать малыша.