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Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы воспитывал двоих детей

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы воспитывал двоих детей
pixabay.com

Тюмень, 26 августа. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, был женат и воспитывал двоих детей. Сейчас они проживают в Нягани вместе с матерью.

Старшая девочка — ребенок бывшей супруги от первого брака. Общий у них только младший сын, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Предполагаемый убийца несколько раз менял документы по неустановленным причинам и был оштрафован за проживание без удостоверения личности.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Сургута в рамках расследования уголовного дела об убийстве тюменской школьницы. На допросе он дал признательные показания.

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