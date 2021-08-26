Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы воспитывал двоих детей

Тюмень, 26 августа. Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, был женат и воспитывал двоих детей. Сейчас они проживают в Нягани вместе с матерью.

Старшая девочка — ребенок бывшей супруги от первого брака. Общий у них только младший сын, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Предполагаемый убийца несколько раз менял документы по неустановленным причинам и был оштрафован за проживание без удостоверения личности.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Сургута в рамках расследования уголовного дела об убийстве тюменской школьницы. На допросе он дал признательные показания.