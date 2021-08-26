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Ученые США и Швеции зафиксировали взаимодействие молекул воды на атомном уровне
Наука
Ученые США и Швеции зафиксировали взаимодействие молекул воды на атомном уровне
kpfu.ru  /  Департамент пресс-службы и информации Казанского федерального университета

Вашингтон, 26 августа. Американские и шведские исследователи зафиксировали взаимодействие между молекулами воды на атомном уровне с помощью сверхбыстрой электронно-дифракционной камеры.

По словам специалистов, благодаря этим связям жидкость приобретает необычные квантовые характеристики. Данный проект стал первым случаем прямого наблюдения подобного эффекта.

«Вопрос в том, может ли этот квантовый эффект быть недостающим звеном в теоретических моделях, описывающих аномальные свойства воды», — заявил соавтор работы Андерс Нильссон.

В ходе исследования специалистами были созданы слои воды толщиной 100 нм. Инфракрасный лазер заставлял молекулы вибрировать, а затем они разрушались короткими импульсами высокоэнергетических электронов от SLAC MeV-UED. Авторы работы заявили, что так они приблизились к пониманию свойств воды.

Как ранее сообщалось, ученым удалось разглядеть аминокислоты в белках с помощью атомно-силового микроскопа. Эксперты полагались на естественные колебания атомов внутри биологических молекул.

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вода свойства молекулы
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