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Австралиец сложил сердце из овец в память о погибшей тете
Общество
Австралиец сложил сердце из овец в память о погибшей тете
pixabay.com

Канберра, 26 августа. Житель Австралии не смог поехать на похороны своей тети и почтил ее память необычным способом. Он сложил сердце из овец.

Коронавирусная инфекция продолжает активно распространяться в Австралии. В связи с пандемией и большим количеством зараженных, в стране действуют жесткие ограничительные меры. В том числе, между штатами закрыты границы.

У одного местного фермера скончалась тетя, однако он не смог поехать на похороны из-за локдауна. Тогда он придумал необычный способ почтить память женщины. Австралиец согнал овец, которые выстроились в форму гигантского сердца.

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией ранее зафиксировали в Австралии. В штате Новый Южный Уэльс выявили максимальное количество случаев болезни за все время пандемии.

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