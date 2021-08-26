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Гостям «Армии-2021» показали концепт пулемета «Максим» с системой автонаведения
Армия
Гостям «Армии-2021» показали концепт пулемета «Максим» с системой автонаведения
wikipedia.org  /  Красный / CC BY-SA 4.0

Кубинка, 26 августа. Система наведения, установленная на пулемете «Максим», является уже готовым решением, сообщил замгендиректора завода «Протон» по производству Дмитрий Шахворостов.

Посетители выставки «Армия-2021» смогли увидеть на стенде завода «Протон» необычный экземпляр — концепт известного пулемета «Максим» с комплексом автонаведения на цель. Макет установки привлек серьезное внимание гостей международного форума.

Система производит наведение по визуальному образу, передает ТАСС. Камера распознает цель, захватывает ее, после чего оружие может стрелять, заявил Шахворостов. Инженеры представили уже готовое решение, которое можно внедрять в оружейные системы, подчеркнул он. Предустановки позволяют задать в программном обеспечении прицеливание по точке, силуэту, контуру, лицу человека или автотранспорту.

В рамках форума «Армия-2021» был представлен и необитаемый боевой модуль для бронетранспортеров БТР-82А. Комплекс оснащен автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами.

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протон максим пулемет армия-2021
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