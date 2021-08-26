Пакистан и Турция будут вместе производить компоненты для беспилотника Anka

Торговля между Афганистаном и Пакистаном выросла после прихода к власти «Талибана»1 (запрещен в РФ); пакистанский стартап цифровой бухгалтерии привлек значительные инвестиции; в Хайбер-Пахтункве проходят совместные учения сил особого назначения Казахстана и Пакистана; турецкая и пакистанская кинокомпании совместно выпустят исторический сериал о султане Салах эд-Дине; Пакистан вошел в число стран с «высоким риском» воздействия климата на детей. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Торговля между Афганистаном и Пакистаном увеличилась на 50%

После того, как «Талибан» взял под контроль границы Афганистана, торговля республики с Пакистаном выросла на 50%, заявляет афганская торгово-промышленная палата. На афгано-пакистанских пограничных пунктах идет интенсивное движение — грузовики с экспортными и транзитными товарами направляются из Пакистана в афганские Спин-Болдак и Кандагар.

Trade between Afghanistan and Pakistan has risen by 50 per cent in the past week as the Taliban now hold control over Afghanistan's borders and dry portshttps://t.co/NELgpA2vom — Economic Times (@EconomicTimes) August 25, 2021

При этом Индия указывает на полную остановку торговли с Кабулом после прихода к власти талибов. Это серьезный удар по индийскому рынку, так как Нью-Дели импортирует из Афганистана около 85% потребляемых в стране сухофруктов вместе с особо пикантными специями.

Афганский экспорт в Индию включает в себя свежие фрукты и сухофрукты, такие как анджир, грецкие орехи, миндаль, абрикос, зеленый и черный изюм и инжир. В силу географических особенностей региона транзит осуществляется через Пакистан: порт Карачи служит перевалочным пунктом для индо-афганской торговли. Очевидно, что сейчас пакистанские бизнесмены не испытывают тех трудностей, которые оказались непреодолимыми для их индийских коллег — ни остановка банковской системы Афганистана, ни отсутствие в стране международно признанного правительства не помешали росту деловой активности.

Хаджи Джубир Шинвари, старший вице-президент Торгово-промышленной палаты пакистанского региона Хайбер-Пахтунква, назвал захват соседней страны «Талибаном» «скрытым благословением», объяснив, что это беспроигрышная ситуация для трейдеров с обеих сторон.

«Ранее торговцы должны были платить двойной налог на товары, — указал он. — Один налог уплачивался афганскому правительству, а другой — талибам. Теперь мы должны платить только талибам».

Taliban takeover a 'blessing' for Pak-Afghan trade, say traders https://t.co/0fUhdvcz9j — Sayed M. Husaini (@noledge2wisdom) August 24, 2021

Какие грузы перевозятся сейчас из Афганистана в Пакистан и обратно и для кого они предназначены, учитывая, что торговые отношения с крупнейшим импортером в страну Индией остановлены, можно только предполагать. Не вызывает сомнений, что это еще одно косвенное подтверждение тесных связей Исламабада с талибами и яркая иллюстрация того, как Нью-Дели оказался отрезан от Афганистана, ведь Индия импортировала и экспортировала товары даже во время предыдущего правления талибов в 1996-2001 годах.

Пакистанская платформа цифровой бухгалтерии Bazaar собрала 30 миллионов долларов

Пакистанский стартап Bazaar, который обеспечил мега-раунд по привлечению инвестиций на рынке Южной Азии, помогает торговцам в Пакистане оцифровывать бухгалтерию. Bazaar сообщает, что собрал 30 миллионов долларов в раунде серии А. Раунд финансирования был проведен партнерами VC Defy из Силиконовой долины и Wavemaker из Сингапура.

В нем приняли участие десятки других инвесторов, в том числе нынешние и бывшие лидеры Antler, Careem, Endeavor, Gumroad и Concept. Торговая площадка Bazaar предоставляет предпринимателям возможность приобретать товарно-материальные запасы по стандартной цене из собственного каталога поставщиков компании. В настоящее время программа доступна в Карачи и Лахоре — крупнейших городах Пакистана.

По словам Саада Джанги, соучредителя Bazaar, на карту поставлен быстро развивающийся розничный рынок стоимостью 170 миллиардов долларов в пятой по численности населения стране мира, где еще предстоит внедрить современные технологии. В Пакистане насчитывается около 5 миллионов микро-, малых и средних предприятий. Несмотря на то, что значительная часть населения уже пользуется интернетом, большинство мелких и средних торговцев еще не вовлечены в процесс диджитализации бизнеса.

Представитель стартапа заявил, что с момента запуска проекта в прошлом году разработкой воспользовались более 750 000 продавцов. И, похоже, Bazaar решил проблему удержания пользователей, с которой сталкиваются аналогичные проекты в Южной Азии — этот показатель у Bazaar составляет 90%.

Стартап в конечном итоге хочет стать супер-приложением для розничной торговли в Пакистане. Компания планирует направить привлеченные средства на расширение своего географического присутствия в стране.

Пакистан и Казахстан продолжают сотрудничество

Пакистан был в числе первых стран, которые признали Казахстан, когда тот обрел независимость в декабре 1991 года. Дипломатические отношения между государствами были установлены уже в 1992 году. Исламабад и Нур-Султан заключили соглашение о преференциальной торговле, но объемы товарооборота и инвестиций остаются достаточно низкими.

Казахстан — самая большая страна в мире, не имеющая доступа к морю. Поэтому присоединение к Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) и выход к пакистанским портам Гвадар и Карачи предсталяют для него огромный интерес. Пока это проект весьма отдаленного будущего, однако если в Афганистане установится мир и Китай начнет там инфраструктурное строительство, Казахстан окажется гораздо ближе к КПЭК, чем сейчас.

Обе страны всегда проявляли живой интерес к расширению связей в области военного сотрудничества, производства оборонной продукции и подготовки военных кадров, образования и связанных с ними отраслей. С 2005 года в военных училищах Пакистана уже прошли подготовку около 40 представителей Вооруженных сил Казахстана.

CGSS has published an Analytical paper titled, "Pakistan-Kazakhstan Bilateral Relations: A Strategic Road Map" by Dr. Mehmood Ul Hassan Khan, Regional Geopolitical Analyst & Member Board of Experts, CGSS.

To view, Kindly visit: https://t.co/9rJXwtr5ej@ForeignOfficePk pic.twitter.com/4T4woswXk9 — CGSS (@CGSS_Pakistan) February 28, 2020

Нур-Султан стремится воспользоваться обширным опытом Исламабада в области борьбы с терроризмом. Первые совместные контртеррористические учения «Достарым-2017» были проведены в ноябре 2017 года в Национальном антитеррористическом центре Пакистана, что еще больше укрепило оперативное, стратегическое и тактическое военное сотрудничество между странами. Вторые такие учения прошли в 2019 году.

На прошедшей неделе в пакистанском регионе Хайбер-Пахтунква начались третьи совместные военные учения сил специального назначения Пакистана и Казахстана «Достарым III». Мероприятие направлено на «развитие и укрепление координации между двумя армиями» в области борьбы с терроризмом.

Силы специального назначения обеих стран примут участие в операциях по спасению заложников, разминированию территории, а также в отработке процедур ближнего боя.

Opening Ceremony of #Pakistan-#Kazakhstan Joint Military Exercise “#Dostarym III” held today at National Counter Terrorism Center (#NCTC), #Pabbi



Special Forces of both countries will take part in hostage rescue, compound clearance, heli rappelling#SSG #PakistanArmy #ISPR

1/3 pic.twitter.com/rLdTfgFvW8 — Pakistan Armed Forces ???????? (@PakistanFauj) August 25, 2021

Учения особенно актуальны с учетом сложившейся в регионе обстановки после захвата власти в Афганистане «Талибаном» и связанной с этим угрозы увеличения экспорта терроризма в соседние страны.

Пакистан и Турция выпустят серию фильмов о Салах эд-Дине

Во время последнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Пакистан в феврале 2020 года официальные лица Анкары и Исламабада подписали 13 меморандумов о взаимопонимании, в том числе соглашение о сотрудничестве между государственной Турецкой корпорацией радио и телевидения и Пакистанским телевидением и «Радио Пакистан».

Теперь страны намерены совместно выпустить телесериал о жизни Салах эд-Дина, почитаемого мусульманского военачальника и султана. Именно он разгромил крестоносцев и отвоевал Иерусалим в 1 187 году.

Вероятно, авторы проекта были вдохновлены успехом другого турецкого исторического сериала под названием «Воскресший Эртугрул», повествующего о жизни отца султана Османа, основателя Турецкой империи. Этот сериал пользуется колоссальной популярностью в Турции и Пакистане, демонстрируя так называемые традиционные мусульманские ценности. В сьемках сериала о султане примет участие турецкая кинокомпания Tekdin Films, ранее выступавшая одним из продюсеров «Воскресшего Эртугрула».

Выбор темы совместного проекта подчеркивает интерес Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Имрана Хана к совместному созданию исламской культурной оси, связанной с османским наследием.

Пакистан вошел в число стран с высоким риском воздействия климата на детей

ЮНИСЕФ разработал еще один показатель для оценки последствий изменений климата — индекс климатических рисков для детей. Он ранжирует страны по показателю подверженности детей климатическим и экологическим потрясениям, таким как циклоны и тепловые волны, а также их уязвимости к этим потрясениям на основе доступности основных услуг. Пакистан, Бангладеш, Афганистан и Индия входят в число четырех стран Южной Азии, где дети подвергаются чрезвычайно высокому риску воздействия климатического кризиса, с рейтингом 14, 15, 15 и 26 соответственно.

«Впервые у нас есть четкие доказательства воздействия изменения климата на миллионы детей в Южной Азии. Засухи, наводнения, загрязнение воздуха и эрозия рек по всему региону оставили миллионы детей бездомными и голодными, а также лишили их медицинской помощи и воды», — говорит Джордж Лария-Аджейи, региональный директор ЮНИСЕФ в Южной Азии.

В докладе отмечается, что дети в странах Южной Азии находятся в постоянной опасности из-за наводнений и загрязнения воздуха, однако инвестиции в здоровье, питание и образование могут существенно повлиять на их защиту от последствий изменения климата.

In Pakistan, children are at ‘extreme risk’ from climate impacts, finds UNICEF report https://t.co/cvd7UA22Jk via @Pakaffairs.pk — Pak Affairs (@realpakaffairs) August 22, 2021

Двое детей убиты, гражданин Китая ранен в результате теракта в Гвадаре

На прошлой неделе четыре автомобиля с китайскими инженерами пересекали скоростную автомагистраль в Гвадаре (Белуджистан), когда подверглись атаке террориста-смертника. По меньшей мере двое местных детей погибли в результате теракта; был ранен один китайский специалист. Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

«Раненый гражданин Китая находится в стабильном состоянии и эвакуирован в ближайшую больницу Гвадара. К сожалению, двое детей, игравших недалеко от места происшествия, погибли, в то время как еще двое детей получили серьезные травмы в результате этого отвратительного акта», — сообщают власти Пакистана.

Как Пакистан, так и Китай признают угрозы для своего сотрудничества и взаимодействия, возникшие из-за враждебности местных общин в меняющихся региональных условиях. В прошлом месяце по меньшей мере 12 человек, в том числе девять граждан Китая и двое военнослужащих военизированных формирований, погибли после взрыва, в результате которого автобус упал в овраг в отдаленном пакистанском районе Хайбер-Пахтунква.

Турция и Пакистан подписали соглашение о совместном производстве компонентов к боевым беспилотникам

На Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле Национальная комиссия Пакистана по инженерным и научным вопросам подписала соглашение с основным производителем в сфере аэрокосмической промышленности Турции Turkish Aerospace Industries (TAI) о совместном производстве компонентов для боевого беспилотника средней высоты и большой продолжительности действия Anka.

Anka может оставаться в воздухе в течение 24 часов или дольше и нести до 250 кг оружия, такого как легкие ракеты класса «воздух-земля». В настоящее время Anka используется турецкими вооруженными силами, главным командованием жандармерии и Национальной разведывательной организацией Турции.

Турецкие беспилотники сыграли важную роль в боевых действиях в Сирии и Нагорном Карабахе. В 2020 году первым иностранным покупателем беспилотника Anka стал Тунис.

В соответствии с контрактом, TAI и Национальная комиссия Пакистана по инженерным и научным вопросам будут совместно нести ответственность за разработку технологий и передачу ресурсов в рамках соглашения. Контракт также поможет расширить рынки сбыта турецких беспилотных летательных аппаратов.

Turkey and Pakistan have signed an agreement to produce Drones components jointly. ????????????????❤️???? pic.twitter.com/Wb1qGelSeK — Elif Ahmet ???????? (@ElifAhmetTurkey) August 23, 2021

Это не первый проект совместного производства в оборонном секторе, который реализуют Пакистан и Турция. В декабре прошлого года было подписано соглашение о производстве ракет большой дальности Siper и истребителей TF-X. Еще в феврале 2020 года посол Пакистана в Турции Сайрус Саджад Кази сказал в интервью СМИ:

«Хотя наши двусторонние отношения имеют многовековую историю и охватывают широкий спектр областей, в последние годы оборонный сектор стал одним из наиболее важных направлений сотрудничества и взаимодействия между двумя сторонами».

1 Организация запрещена на территории РФ.