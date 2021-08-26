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Россиянам объяснили, как научить ребенка вовремя просыпаться в школу
Общество
Россиянам объяснили, как научить ребенка вовремя просыпаться в школу
pixabay.com  /  ErikaWittlieb

Москва, 26 августа. Врач-сомнолог, заведующий отделением сомнологии Федерального центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников объяснил, как помочь ребенку войти в режим перед школой.

По словам специалиста, главный секрет успеха кроется в том, чтобы поддерживать правильные привычки в течение года. Однако по необходимости режим можно корректировать. Так, важно чтобы несколько дней перед школой ребенок просыпался и ложился спать раньше на 15 минут, передает KP.ru.

Если времени на изменения графика нет, то следует вставать по будильнику. Тогда усталость сама начнет укладывать ребенка спать раньше, чем он ложился на каникулах.

Чтобы хорошо высыпаться, необходимо отходить ко сну ежедневно в одно и то же время. В комнате не должно быть слишком жарко или душно. Также незадолго до сна не следует смотреть телевизор или пользоваться гаджетами.

Российским родителям ранее объяснили, как мотивировать ребенка учиться. Критика за плохие отметки в школе может привести к тому, что ребенок утратит интерес к учебе.

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