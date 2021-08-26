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Социальный предприниматель мечтает создать в Барнауле детский мини-цирк
Общество
Социальный предприниматель мечтает создать в Барнауле детский мини-цирк
sportnov.ru  /  Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области

Барнаул, 26 августа. Светлана Мадельханова, социальный предприниматель из Барнаула, более 20 лет обучает малышей воздушной акробатике и мечтает о создании настоящего детского цирка.

Светлана сама с 12 лет обучалась в цирковой студии «Юность». Потом работала в разных цирках страны воздушной гимнасткой, выступала с питонами, с обручами. После замужества и рождения троих детей с артистической карьерой пришлось расстаться. Но совсем забывать о своей профессии Светлана не захотела и в 1997 году возглавила в Барнауле цирковую студию «Арлекино», рассказывает «Алтайская правда». Это — муниципальный центр развития творчества, где дети занимаются с пяти лет.

Однако в процессе работы Светлана поняла, что приступать к занятиям нужно еще раньше, когда тело ребенка максимально гибкое, а голова мгновенно впитывает все новое. В 2015 году Светлана решила, что детей нужно начинать обучать с трех лет, но в муниципальном учреждении это было невозможно. Тогда, по ее словам, «пришлось стать предпринимателем». Она открыла частную цирковую студию «Арлекино-Kids», в которой дети занимаются до шести лет, а затем переходят в «Арлекино», где продолжают обучение бесплатно.

Светлана не считает себя матерым бизнесменом, для нее важнее вложить средства в воспитание детей, в их развитие, в реквизит. Действительно, обучение ребенка в студии обходится родителям всего в 2 тысячи рублей в месяц. Детям из малообеспеченных семей — вдвое дешевле. Это при том, что занятия проходят три-четыре раза в неделю и продолжаются иногда до трех часов.

Сейчас на трех площадках «Арлекино-Kids» занимаются около 200 детей. Воспитанники студии регулярно и не без успеха участвуют в различных соревнованиях и конкурсах по всей стране. Одна из будущих цирковых звезд — Настя Тищенко. Ей восемь лет, из них шесть она занимается в студии «Арлекино-Kids». За это время она научилась многим удивительным трюкам. Например, стоя на руках, она может ногами стрелять из лука и попадает в мишень на расстоянии пяти метров!

В Алтайском крае в текущем году статус социального предпринимателя получили 88 представителей малого и среднего бизнеса. Официальное подтверждение социальной направленности бизнеса дает возможность предпринимателям получать адресную государственную поддержку, в том числе и финансовую, пользоваться определенными налоговыми и имущественными льготами. Но главное для Светланы Мадельхановой — успехи ее юных воспитанников. Сейчас ее цель — открыть в Барнауле настоящий детский цирк. И, думается, у нее все получится.

Ранее ФАН приводил мнение Эдгарда Запашного о цирковых династиях. Он считает, что преемственность в цирке важна даже более, чем в других сферах деятельности.

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