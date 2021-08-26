Эфир: Успехи россиян на Паралимпиаде-2020 обсуждают в медиацентре «Патриот»

В четверг, 26 августа, с 15:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная выступлению российской сборной на летних Паралимпийских играх-2020 в Токио.

24 августа в японской столице стартовали XVI летние Паралимпийские игры, которые, как и Олимпиада, были перенесены с прошлого года из-за пандемии COVID-19. Российская делегация на этот раз насчитывает 241 спортсмена, которые выступят на состязаниях в 19 из 22 видах спорта. Несмотря на то, что с последних Игр для нас прошло целых девять лет, Россия с первых дней уверенно вошла в тройку лидеров в общем медальном зачете: у сборной три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. На втором месте списка расположилась сборная Китая, а первыми остаются спортсмены из Австралии.

Удастся ли российским паралимпийцам занять первое место на этих Играх? В каких видах спорта можно с уверенностью ждать золота от наших спортсменов? Смогла ли наша команда подготовиться к состязаниям лучше за счет отсрочки соревнований из-за пандемии? И стоит ли опасаться скандалов уровня Олимпийских игр и несправедливого судейства на нынешней Паралимпиаде?

На эти и другие вопросы отвечают гости студии: