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Лента
26 августа 11:58
11:57
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 630 человек
11:57
Происшествия
Генподрядчик реконструкции театра в Саратове заплатит 20 млн рублей за попытку взятки
11:55
Наука
Японские ученые представили созданную на 3D-принтере говядину
11:54
Общество
Разработанный в МГУ «искусственный нос» сможет диагностировать заболевания
11:52
Общество
Грабители больше не смогут воспользоваться украденными телевизорами Samsung
11:51
Происшествия
Британский министр заявил о возможном теракте в кабульском аэропорту
11:51
Весь мир
Американские магазины сталкиваются с трудностями в закупке продуктов
11:50
Спорт
Капитан «Ак Барса» Зарипов завершит карьеру после окончания сезона-2021/22
11:49
Общество
Сотрудники МЧС вывели потерявшегося в лесу Карелии 91-летнего грибника
11:49
Политика
Политолог Молчанов назвал главную цель Зеленского при проведении парада независимости
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«Этот день в истории». Что произошло 26 августа, праздники, факты, люди
Видео

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

26 августа выросшие дети СССР отмечают день «устраивания секретиков». Взрослые знакомят детей с советской игрой — закапывать маленькие вещи «секреты» под стекло.

День равенства женщин в США отмечают 26 августа. Массовые движения женщин за гражданские права длились в течение нескольких десятилетий. После 50 лет принятия поправок в Конституцию учредили праздник, посвященный равенству женщин.

Чем еще интересен 26 день августа, узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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