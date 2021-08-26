«Этот день в истории». Что произошло 26 августа, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

26 августа выросшие дети СССР отмечают день «устраивания секретиков». Взрослые знакомят детей с советской игрой — закапывать маленькие вещи «секреты» под стекло.

День равенства женщин в США отмечают 26 августа. Массовые движения женщин за гражданские права длились в течение нескольких десятилетий. После 50 лет принятия поправок в Конституцию учредили праздник, посвященный равенству женщин.

Чем еще интересен 26 день августа, узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».