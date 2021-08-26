Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 10:30
10:27
Общество
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Австралии
10:25
Общество
Жители Краснодарского края получат денежные выплаты за ущерб из-за непогоды
10:23
Происшествия
Возможный убийца тюменской школьницы оказался злостным должником
10:21
Происшествия
Внук звезды фильма «Москва слезам не верит» стал жертвой мошенников
10:19
Общество
Тульские спасатели помогли сломавшему крыло лебедю
10:18
Происшествия
Три вагона с щебнем сошли с рельсов в Челябинской области
10:18
Армия
Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов
10:16
Экономика
Банк России ускорил отзыв лицензий за сотрудничество с онлайн-казино
10:16
Шоу-бизнес
«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет
10:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени несколько раз менял паспорт
Все новости

Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:25
Армия
Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 августа. Новую парашютную систему для десантирования российских военных водолазов показали во время форума «Армия-2021». Разработка создана холдингом «Технодинамика» (входит в Ростех).

Эта система предоставляет возможность военнослужащему оперативно и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и начать выполнение поставленной задачи, передает ТАСС. На данный момент проводится заключительный этап исследовательских испытаний.

«В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование», — отметил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Кроме этого, во время форума «Армия-2021» Ростех анонсировал запуск новейшей морской пушки АУ-220М в серийное производство. Сейчас специалисты проводят подготовку.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов
ростех водолазы парашюты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru