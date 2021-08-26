Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов

Москва, 26 августа. Новую парашютную систему для десантирования российских военных водолазов показали во время форума «Армия-2021». Разработка создана холдингом «Технодинамика» (входит в Ростех).

Эта система предоставляет возможность военнослужащему оперативно и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и начать выполнение поставленной задачи, передает ТАСС. На данный момент проводится заключительный этап исследовательских испытаний.

«В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование», — отметил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Кроме этого, во время форума «Армия-2021» Ростех анонсировал запуск новейшей морской пушки АУ-220М в серийное производство. Сейчас специалисты проводят подготовку.