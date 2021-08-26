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Банк России ускорил отзыв лицензий за сотрудничество с онлайн-казино

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:16
Экономика
Банк России ускорил отзыв лицензий за сотрудничество с онлайн-казино
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 августа. Российский регулятор стал активнее исполнять функции банковского надзора в первой половине текущего года.

За первые шесть месяцев 2021 года Центробанк убрал с рынка 28 кредитных организаций. Это почти на 90% больше, чем за тот же период годом ранее. Специалисты ожидают продолжения тенденции, сообщает РБК в своем материале.

Уход игроков ускорился во втором квартале: основной причиной отзыва лицензий стала вовлеченность в проведение сомнительных операций и сотрудничество с азартными играми, онлайн-казино и другими незарегистрированными организациями.

Банк России продолжает выстраивать систему требований по обеспечению надежности кредитных организаций. Одним из новых условий станет организация непрерывности предоставления финансовых услуг.

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