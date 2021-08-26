«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет

Москва, 26 августа. Бывшая участница поп-группы «Тату» Лена Катина рассказала о детской травме. Оказалось, артистка подверглась изнасилованию, когда ей было всего 11 лет.

Долгое время Катина скрывала произошедшее, поскольку не хотела вспоминать о той боли. Однако совсем недавно она решилась на откровение.

Исполнительница призналась, что была совсем юной, когда подверглась насилию. После этого она многие годы пыталась восстановиться и, даже будучи уже взрослой, она прорабатывает этот вопрос с личным психологом на консультациях