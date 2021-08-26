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Шоу-бизнес
«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет
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«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:16
Шоу-бизнес
«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет
instagram.com  /  @lenakatina

Москва, 26 августа. Бывшая участница поп-группы «Тату» Лена Катина рассказала о детской травме. Оказалось, артистка подверглась изнасилованию, когда ей было всего 11 лет.

Долгое время Катина скрывала произошедшее, поскольку не хотела вспоминать о той боли. Однако совсем недавно она решилась на откровение.

Исполнительница призналась, что была совсем юной, когда подверглась насилию. После этого она многие годы пыталась восстановиться и, даже будучи уже взрослой, она прорабатывает этот вопрос с личным психологом на консультациях

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала», — рассказала артистка в эфире передачи «Секрет на миллион».

Катина не ответила, понес ли мужчина заслуженное наказание и что с ним стало. Однако подчеркнула, что на откровение ей помог решиться психолог. Спустя годы она смогла заговорить о произошедшем только потому, что ее история может помочь подросткам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Премьера нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ состоится 28 августа. В программе Лена Катина расскажет, почему скандально известная группа «Тату» распалась.

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