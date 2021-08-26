Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени несколько раз менял паспорт

Тюмень, 26 августа. Предполагаемый убийца восьмилетнего ребенка несколько раз менял документы. Кроме того, он был оштрафован за проживание без удостоверения личности.

Стражи порядка также выносили ему предупреждение по этому же нарушению, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. При этом причины смены документов не указаны.

Ранее сотрудники полиции выяснили личность и задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Им оказался 40-летний житель Сургута. Следователи установили, что тело девочки было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В доме подозреваемого был найден такой же половик, часть от которого была отрезана.