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Жительницу Астрахани засосал насос в бассейне пятизвездочного отеля
Происшествия
Жительницу Астрахани засосал насос в бассейне пятизвездочного отеля
pixabay.

Астрахань, 26 августа. Насос в бассейне пятизвездочного отеля в Астрахани засосал девушку. В результате инцидента пострадавшая получила большую гематому.

Две девушки отдыхали у бассейна. Одна из них пошла плавать и в один момент почувствовала, что ее живот притягивается к стенке. Когда астраханка поняла, что самостоятельно не может выбраться из воды, она начала звать на помощь.

По словам ее подруги, на место инцидента пришел директор отеля. Она отметила, что гражданин якобы смотрел, как пострадавшая мучается и смеялся. Трое мужчин в воде не смогли оцепить местную жительницу от насоса. Ее удалось оттащить от него только через 30 минут.

В результате произошедшего девушка получила большую гематому. Она собирается обратиться в прокуратуру и подать на отель в суд.

В январе прошлого года шестилетнего мальчика засосало в диффузор бассейна в одном из санаториев города Сочи, сообщал сайт 360tv.ru. Пострадавший мальчик жив, но получил много ушибов.

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бассейн астрахань насос
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