«Талибан» пополнил ряды своих ВВС новым экипажем для вертолета Black Hawk

Кабул, 26 августа. Военно-воздушные силы движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), пополнили пилоты американских вертолетов UH-60 Black Hawk.

В аэропорту Кандагара боевики уже подняли одну из машин в воздух. На данный момент такого рода маневры носят символический характер, так как на данный момент неясно, смогут ли боевики обеспечить надлежащее обслуживание техники, а также выработать стратегию ее использования в военных операциях. Тем не менее, ситуация наглядно демонстрирует растущие возможности движения на фоне того, как американский вооруженный контингент покидает территорию Афганистана.

Ранее в Великобритании осудили Пентагон за то, что Вооруженные силы США фактически оставили боевикам внушительный арсенал и боевую авиацию. Как сообщает «Утро.ру», эта ситуация может обернуться против Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.