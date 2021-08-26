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Вильфанд предупредил россиян о погодной аномалии в ближайшие дни
Общество
Вильфанд предупредил россиян о погодной аномалии в ближайшие дни
pixabay.com

Москва, 26 августа. Жителей Центрального федерального округа в ближайшие несколько дней ожидает аномально теплая погода. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температурный фон в регионах ЦФО окажется на 4-5 градусов выше нормы. Такая погода ожидается начиная с пятницы. Аномальное тепло сохранится как минимум до конца недели, рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Кроме того, синоптик отметил, что в частности в Московском регионе температура воздуха днем будет держаться в пределах +23...+25 градусов. Ночью уличные термометры покажут около +13...+15 градусов.

Накануне в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Данное предупреждение было связано с грозой, передает «Подмосковье сегодня».

Жителям Петербурга тем временем тоже пообещали тепло к концу недели. В предстоящие выходные температура воздуха может подняться до +26 градусов.

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погода тепло вильфанд
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