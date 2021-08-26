Суд начал рассматривать жалобу по иску о постановке Навального на учет как склонного к побегу

Владимир, 26 августа. Владимирский суд в четверг начал рассмотрение жалобы блогера на постановку его на учет в колонии как склонного к побегу.

Осужденный блогер Алексей Навальный по видеосвязи примет участие в судебном процессе, в ходе которого будет рассмотрена жалоба по иску о постановке его на учет в ИК-2 как лицо, склонное к побегу.

Ранее представители стороны защиты Алексея Навального направили в суд апелляционную жалобу на решение о признании законной постановку блогера на учет как склонного к побегу. Согласно документам, осужденный несколько раз говорил о том, что намерен бегством покинуть СИЗО №1 «Матросская тишина». Однако сам блогер утверждал, что это шутка.