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Суд начал рассматривать жалобу по иску о постановке Навального на учет как склонного к побегу

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:26
Происшествия
Суд начал рассматривать жалобу по иску о постановке Навального на учет как склонного к побегу
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Владимир, 26 августа. Владимирский суд в четверг начал рассмотрение жалобы блогера на постановку его на учет в колонии как склонного к побегу.

Осужденный блогер Алексей Навальный по видеосвязи примет участие в судебном процессе, в ходе которого будет рассмотрена жалоба по иску о постановке его на учет в ИК-2 как лицо, склонное к побегу.

Ранее представители стороны защиты Алексея Навального направили в суд апелляционную жалобу на решение о признании законной постановку блогера на учет как склонного к побегу. Согласно документам, осужденный несколько раз говорил о том, что намерен бегством покинуть СИЗО №1 «Матросская тишина». Однако сам блогер утверждал, что это шутка.

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навальный жалоба ик-2
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