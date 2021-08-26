Австрия обогнала Россию в рейтинге УЕФА

Москва, 26 августа. Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив свое место Австрии.

Австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» накануне обыграл датский «Брондбю» в ответном матче плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Зальцбург» вышел в групповой этап главного футбольного еврокубкового турнира Европы, позволив Австрии обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь РФ занимает в рейтинге десятое место. Более того, после выхода в групповой этап Лиги чемпионов донецкого «Шахтера» к России в таблице коэффициентов УЕФА приблизилась Украина. До этого два клуба из РФ завершили выступление в Лиге конференций.

Ранее Дарья Карпина обратилась к мужу перед сентябрьскими матчами сборной России по футболу. На следующей неделе 52-летний специалист дебютирует в качестве наставника национальной команды.