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Австрия обогнала Россию в рейтинге УЕФА
Спорт
Австрия обогнала Россию в рейтинге УЕФА
Global Look Press  /  Vitalii Kliuiev(Vitleo) via www./www.imago-images.de

Москва, 26 августа. Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив свое место Австрии.

Австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» накануне обыграл датский «Брондбю» в ответном матче плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Зальцбург» вышел в групповой этап главного футбольного еврокубкового турнира Европы, позволив Австрии обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь РФ занимает в рейтинге десятое место. Более того, после выхода в групповой этап Лиги чемпионов донецкого «Шахтера» к России в таблице коэффициентов УЕФА приблизилась Украина. До этого два клуба из РФ завершили выступление в Лиге конференций.

Ранее Дарья Карпина обратилась к мужу перед сентябрьскими матчами сборной России по футболу. На следующей неделе 52-летний специалист дебютирует в качестве наставника национальной команды.

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