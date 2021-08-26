Сбежавшую из дома в Кемерово девочку нашли у знакомых

Кемерово, 26 августа. Сотрудники полиции установили местоположение 16-летней школьницы, которая пропала в середине лета. Она находилась в квартире у своих знакомых.

Оперативники после сообщений о пропаже подростка начали прорабатывать все версии произошедшего. Полицейские осмотрели дом, где проживает несовершеннолетняя, изъяли ее телефон и компьютер, а также опросили порядка 30 друзей пропавшей. В итоге девочку обнаружили в доме родственников ее знакомых. После этого ее доставили к следователю.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту пропажи. В правоохранительные органы обратилась учительница пропавшей. Сами родители в полицию не обращались и пытались найти дочь самостоятельно, так как она и раньше сбегала из дома, но на более короткий срок. Причины поступка девочки неизвестны.