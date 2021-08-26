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Российские инженеры обновили не имеющую аналогов радиолокационную станцию «Дон-2Н»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:16
Армия
Российские инженеры обновили не имеющую аналогов радиолокационную станцию «Дон-2Н»
wikipedia.org  /  Ingmar Runge/ CC BY 3.0

Москва, 26 августа. Российские специалисты обновили уникальную радиолокационную станцию «Дон-2Н», расположенную в Подмосковье.

Генеральный директор компании «РТИ системы» Юрий Аношко в комментарии для РИА Новости отметил, что РЛС на данный момент проходит испытания.

«В результате этих работ изменились функциональные возможности», — отметил он в рамках форума «Армия-2021».

По его словам, в ходе модернизации были улучшены и количественные, и качественные характеристики станции. При этом детали раскрывать не стал.

Ранее он также рассказал, как российские радиолокационные станции «Контейнер» производят слежку за американскими истребителями F-35. Это осуществляется за счет волновых эффектов определенной длины.

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россия Дон-2Н аношко
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