Президент Эстонии разозлила украинцев скандальными заявлениями на «Крымской платформе»

Украинский политикум живо обсуждает итоги визита на Украину президента дружественной Эстонии Керсти Кальюлайд. Милая женщина-политик славится на родине экстравагантными поступками и заявлениями. Но в последние дни, пребывая в Киеве, эстонский лидер побила личный рекорд по неуместности высказываний, передает корреспондент ФАН из Киева.

Когда организаторы так называемой «Крымской платформы» приглашали эстонского президента, они ожидали от нее всемерной поддержки Украины, а также максимального негатива в адрес России. Но в случае с Кальюлайд все вышло ровно наоборот.

Сначала в ходе своего краткого выступления на киевском саммите, который некоторые назвали, скорее, шабашем, Кальюлайд зачем-то поделилась впечатлениями от посещения контрольно-пропускного пункта «Чонгар» возле Крыма — разумеется, с его украинской стороны.

Выступая перед парой сотен участников «платформы», эстонский президент припомнила — мол, там было множество украинцев, в том числе стариков и детей, которые часами пытались попасть к своим родным в «оккупированный» Крым. При этом их путь был со всех сторон окружен минами, естественно, заложенными на украинской стороне.

«В какой-то момент трехлетний ребенок стал убегать от своих родителей и побежал по заминированному полю. Дорогие друзья, это было очень глубокое негативное переживание для меня», — заключила Кальюлайд.

В этот момент на лицах большинства гостей форума возникло недоумение. Кто-то с трудом подавил нервный смешок. Политический конфуз был, как говорится, налицо. Увы, украинские организаторы «платформы», видимо, никогда не читали эстонскую прессу. В противном случае они бы знали, что Керсти Кальюлайд — весьма своеобразная дама. Рассказ про мины в Крыму — далеко не первый ее провал.

Так, в начале августа, после победы «Талибана»1 (признано в РФ и других странах террористическим движением и запрещено), она публично призвала всех беженцев из Афганистана селиться в Эстонии. При этом как-то не спросив у самих эстонцев, хотят ли они видеть в стране тысячи гостей-мусульман.

wikipedia.org / EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Ранее Кальюлайд вместе со своей охраной зачем-то пару часов патрулировала российско-эстонскую границу, разъезжая на велосипеде. А незадолго до этого случая госпожа президент заявила, что в ее стране «должен быть единственный государственный язык». И привела в пример Люксембург — карликовое государство Европы, где граждане, тем не менее, официально разговаривают на трех языках — французском, немецком и, собственно, люксембургском.

Кальюлайд прославилась в Эстонии и другими афоризмами-откровениями. Говоря об участии своей страны в мировых делах, президент сообщила:

«Честно говоря, кардинальные решения в геополитике должны принимать куда более крупные игроки, чем Эстония. А мы между тем продолжим рационально воспринимать происходящее».

Но лучшие ее перлы были посвящены роли русского языка в Эстонии.

«Мои внуки, вообще-то, ходят в русский детский сад. Потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий лишь один язык, считается неразумным расточительством», — сообщала президент.

И добавила:

«Эстонцы, говорящие на русском, не обязательно говорят на языке [президента РФ] Владимира Путина. Мы можем продемонстрировать это, анализируя восприятие людей».

Федеральное агентство новостей /

Кстати, украинцы, комментируя выступление Кальюлайд на «Крымской платформе», шутили — мол, организаторы щедро поделились с участниками каннабисом, который скоро будет легализован на Украине. А также — что «ребенка гнали на минное поле не иначе как [считающиеся на Западе страшными «русскими отравителями»] Петров и Боширов, а в итоге его спас нимб над головой в форме [официального символа Украины] тризуба» и так далее.

Увы, блестящее сольное выступление на форуме не стало единственным хитом от президента Эстонии в ходе ее визита. После него она принялась давать интервью разным СМИ, наговорив еще вагон и маленькую тележку бестактностей.

Так, на украинском «Радио Свобода»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента в РФ) президента Кальюлайд спросили:

«По нашим данным, эстонский бизнесмен Гиллар Тедер является владельцем торгового центра «Южная галерея» в Крыму. Его открыли в 2014-м, и он до сих пор работает. Известно ли вам об этом?»

«О нет, о Крыме мне ничего не известно. Но я знаю о торговых центрах, которые были украдены у Гиллара Тедера здесь, в Киеве», — неожиданно ответила она.

Но наибольшее количество неполиткорректных для Украины «хитов» Керсти Кальюлайд выдала в интервью провластному местному изданию «Украинская правда». Самое яркое ее высказывание — что Украине потребуется не менее 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в НАТО.

«Ни одна из трех постсоветских стран, претендующих сейчас на членство в Североатлантическом альянсе, а также в Евросоюзе (Украина, Грузия, Молдавия. — Прим. ФАН), реально не готовы к этому, поскольку они не выполнили множество условий. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности. Поэтому нужно найти некий промежуточный вариант, который поможет вашей стране, а также Молдавии и Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите», — пояснила Кальюлайд.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Она отметила, что для вступления в НАТО Киеву нужно «вернуть» под свое управление Донбасс и Крым. Но так как прогнозировать сроки «возврата» невозможно, Киеву надо искать окно возможностей, чтобы устранить все проблемы и приблизиться к членству в ЕС и НАТО, указала глава Эстонии.

Напомним, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Любые разговоры об изменении его статуса не только бессмысленны, но и незаконны. Что касается республик Донбасса, то они неоднократно заявляли, что не хотят жить под управлением тех, кто захватил в Киеве власть в результате госпереворота.

Однако территории — не единственная проблема Киева, мешающая Украине стать полноправным членом Европы, отметила президент Эстонии.

«Также у Украины большие проблемы с судебной системой, которой необходима реформа. Мы готовы помочь вам меняться, но работу должны выполнять вы, и это тяжелая работа. Вам нужно, чтобы каждый, кто работает, инвестирует или платит в этой стране, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система рассмотрит его дело беспристрастно», — сказала она.

При этом Кальюлайд выразила уверенность, что реформа системы правосудия нужна Украине в первую очередь для поднятия собственной экономики.

«Лично я не рекомендовала бы эстонцам инвестировать в украинскую экономику, поскольку они могут этих инвестиций лишиться. А сама экономика Украины не будет расти, пока инвесторы не будут чувствовать, что к ним относятся справедливо. Да и ваши люди не будут чувствовать себя защищенными, а малый бизнес будет ограничен в развитии», — объяснила президент Эстонии.

Все эти в общем-то справедливые слова были бы уместны до «Крымской платформы» или через некоторое время после саммита. Но когда лидер дружественной страны приезжает на Украину как бы для поддержки ее руководства и, едва выйдя с саммита, говорит подобное — это выглядит полной бестактностью. Кальюлайд выставила себя примерно как гость, который, едва выйдя с поминальной вечеринки, тут же припоминает все грехи покойного. Это отметили многие украинские аналитики, не скрывая своего недоумения и даже обиды на бесцеремонную гостью.

Федеральное агентство новостей /

Украинский блогер и публицист Богдан Савруцкий иронично заявил в Киеве — президент Эстонии не рекомендовала инвестировать в Украину, поскольку, видимо, ничего не слышала про «инвестнянь» Владимира Зеленского. Напомним, «инвестняни» — знаковое выражение президента Украины, которое он использовал, пытаясь привлечь инвесторов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не советует эстонским бизнесменам инвестировать в Украину — только лишь торговать с ней. Она напомнила, как многие бизнесмены теряли здесь собственность и, даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Похоже «милашка» Керсти просто не слышала про наших «инвестнянь», — сообщил Савруцкий. — Очередной повод убедиться, что Украина — это такой «политический самурай», у которого нет цели, а есть только путь. Раньше мы долго и безнадежно шли к коммунизму, теперь — к светлому европейскому будущему. Сменится поколение, поменяется парадигма, и мы, украинцы, будем идти уже к чему-то другому, но так никуда и не придем».

А киевский политолог Виктор Таран сделал неожиданный вывод — мол, президент Эстонии сказала, что Украина не готова к членству в ЕС, потому что она настоящий друг.

«Это лучше, чем напыщенная неискренность немцев или французов. Поэтому и обижаться на заявления президента Эстонии о неготовности Украины к членству в ЕС и НАТО не стоит, — заявил журналистам Таран. — Вы же не обижаетесь на зеркало, когда субботним утром смотрите в него после развеселой пятницы? Зеркало показывает реальное состояние и говорит вам правду: «Как минимум до вечера ты нетранспортабельный. Хочешь быстрее прийти в себя — срочно лечись: пей лекарства, промывай желудок, проводи у себя в организме реформы. А нет — тогда жди до вечера». Вот и Кальюлайд сказала нам правду как наш настоящий друг. Сейчас ни Украина, ни ЕС не готовы к объединению — это геополитическая реальность. От нее не надо прятаться. И на нее нет смысла обижаться. Надо делать выводы, но не истерические, а глубинные и системные. Тогда все нам будет — и ЕС, и НАТО».

По подсчетам экономистов, организаторы мероприятий ко Дню независимости Украины потратили на них более 130 млн гривен (около 5 млн долларов), в том числе — на скандальный саммит «Крымская платформа». Президент Эстонии стала почетной гостьей празднования. Сначала госпожа Кальюлайд присутствовала на самой «платформе», а на следующий день — на военном параде на майдане (площади) Независимости, сидя в первых рядах неподалеку от президента Зеленского.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.