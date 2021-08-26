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Велогонщик Михаил Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:08
Спорт
Велогонщик Михаил Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады
TACC  /  Tim Goode

Токио, 26 августа. Михаил Асташов занял первое место в велоспорте на треке и принес сборной России четвертую золотую медаль на 16-й летней Паралимпиаде.

Велогонщик Михаил Асташов выиграл финал в индивидуальном пасьюте на три тысячи метров в классе С1 на Паралимпиаде в Токио. Россиянин оказался быстрее канадца Тристана Чернова. Примечательно, что в квалификационном заезде он установил мировой рекорд.

Благодаря победе Асташова в финале сборная России завоевала четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх. Турнир в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Сборную России, выступающую под флагом ПКР, представляют 242 паралимпийца.

Ранее пловчиха Анастасия Гонтарь завоевала золото летних Паралимпийских игр в Токио. Дистанцию в 50 метров вольным стилем россиянка преодолела за 27,38 секунды.

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паралимпиада золото велоспорт асташов
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