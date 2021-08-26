Шойгу: опыт Сирии позволил увеличить дальность ракетного вооружения вертолетов ВС РФ

Москва, 26 августа. Ракетное вооружение российских вертолетов теперь имеет почти вдвое увеличенную дальность на фоне опыта в Сирии, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Это дает возможность применять военную авиацию вне зоны поражения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), отметил министр в эфире телеканала «Звезда». По словам Шойгу, во время сирийской операции возникли трудности с применением вертолетов ВС РФ из-за небольшой дальности ракетного вооружения. Вследствие этого летательные аппараты попадали в зону ПЗРК оппонента.

Также Сергей Шойгу отметил, что к предстоящим военным учениям «Запад-2021» присоединятся боевые роботы. Маневры начнутся в сентябре.