Киевский экономист Кущ увидел корысть Польши в гуманитарной помощи для Украины

Киев, 26 августа. Субъектность государства не имеет ничего общего с гуманитарной помощью, уверен экономист Алексей Кущ. Так эксперт прокомментировал «подарок» Польши Украине.

Варшава предоставила Киеву помощь в размере 4 млн евро в виде масок, медицинского оборудования и дезинфицирующих средств, которая была приурочена ко Дню независимости Украины. Экономист объяснил истинное значение подарков и отметил, что соседнее государство не стало инвестировать средства. Киевский эксперт увидел корысть Польши в этом жесте.

Кущ привел исследование нобелевского лауреата Джозефа Стиглица об «эффекте замещения», когда денежные вливания приводят к росту местных облигаций. Гуманитарная помощь способствует выплате госдолга на аналогичную сумму. Поэтому переводы Польши не являются совершенно бескорыстными, уверен он.

«Ну и думаю не стоит повторять, что подарок ко Дню независимости в виде масок и перчаток на 4 миллиона евро — это позорище для государства, которое тужится в лице своего президента доказать миру собственную субъектность и силу», — заключил он.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд предостерегла граждан от инвестиций в Украину. Политик напомнила об инцидентах, при которых люди теряли вложенные средства и недвижимость.