Посол РФ в Кабуле заявил о скором оглашении нового состава администрации Афганистана

Кабул, 26 августа. В скором времени в Афганистане будет оглашен состав новой администрации, об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По словам дипломата, в стране нет альтернативы движению «Талибан»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Сейчас талибы контролируют не только Кабул, но и весь Афганистан, говорит Жирнов.

«Я думаю, что состав новой администрации будет скоро объявлен. Насколько я знаю, уже сейчас портфели раздаются», — рассказал посол РФ.

Как отметил Жирнов, сейчас талибы в Кабуле ведут «активный мыслительный, коллективный и коллегиальный процесс», ведутся контакты с различными неталибскими силами Афганистана.

Ранее стало известно, что в Афганистан прибыл глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Социолог рассказал, как осуществлялся процесс эвакуации россиян, а также граждан стран СНГ из Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.