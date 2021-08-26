Посол Келин рассказал о притеснении российских журналистов в Великобритании

Лондон, 26 августа. Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал об условиях работы российских журналистов в стране.

По его словам, власти Лондона намерено создали невыносимую среду для деятельности аккредитованных российских журналистов.

«Они не могут присутствовать на многих мероприятиях, они не могут открыть счета в банках, потому что банкам даны такие инструкции», — сказал он в ходе интервью западному телеканалу.

Вместе с тем Келин прокомментировал отказ в продлении визы корреспонденту BBC в Москве. Посол отметил, что в минувшем году произошла аналогичная ситуация с российским журналистом. Ему и всей его семье отказали в продлении визы.

Ранее стало известно, что Келин призвал Великобританию к прямому диалогу с Россией. По его словам, дипломатические вопросы не должны выясняться через СМИ.