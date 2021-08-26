СК проводит следственные действия с убийцей девочки в Тюмени

Тюмень, 26 августа. Мужчину, которого подозревают в убийстве восьмилетнего ребенка, привезли на следственные действия. Как выяснилось, предполагаемым преступником оказался 40-летний местный житель.

В МВД рассказали, что злоумышленника нашли по коробке от техники, в которой было найдено тело девочки. Труп был завернут в пакет и кусок ковра.

«В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Далее у одного из работников провели обыски, в итоге у него нашли тот самый половик с недостающим куском. Подозреваемого задержали. Кроме того, специалисты установили совпадение ДНК мужчины со следами, найденными на теле убитой.

Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени участвовал в ее поисках в июле. Девочка исчезла 30 июня. Следователи возбудили уголовное дело. Позже по распоряжению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследованием занялся центральный аппарат ведомства, сообщал сайт 360tv.ru.