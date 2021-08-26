Ростех назвал сроки поставок новейших минометов «Дрок» для опытной эксплуатации

Кубинка, 26 августа. Новейшие 82-миллиметровые самоходные минометы 2С41 «Дрок» будут поставлены для опытной эксплуатации в ближайшие сроки, заявили в госкорпорации «Ростех».

По информации пресс-службы концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит Ростех) машины поступят в 2022 году. Об этом сообщили в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

«Государственные испытания [миномета] планируется завершить в 2022 году, в этом же году намечается поставка партии машин для опытно-войсковой эксплуатации», — рассказали представители предприятия.

Отмечается, что «Дрок» базируется на бронеавтомобиле «Тайфун-ВДВ». В его функции входит поддержка десантно-штурмовых подразделений. Помимо стрельбы обычными боеприпасами миномет может также вести огонь новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Комплекс способен поражать цели на расстоянии от 100 метров до шести километров, его скорострельность составляет около 12 выстрелов в минуту.

Ранее сообщалось о диалоге министра обороны РФ Сергея Шойгу с российским бойцом на «Армии-2021». Глава военного ведомства ранее посетил мероприятие, где ознакомился с перспективными новинками российского вооружения.