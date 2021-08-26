Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 10:28
10:27
Общество
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Австралии
10:25
Общество
Жители Краснодарского края получат денежные выплаты за ущерб из-за непогоды
10:23
Происшествия
Возможный убийца тюменской школьницы оказался злостным должником
10:21
Происшествия
Внук звезды фильма «Москва слезам не верит» стал жертвой мошенников
10:19
Общество
Тульские спасатели помогли сломавшему крыло лебедю
10:18
Происшествия
Три вагона с щебнем сошли с рельсов в Челябинской области
10:18
Армия
Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов
10:16
Экономика
Банк России ускорил отзыв лицензий за сотрудничество с онлайн-казино
10:16
Шоу-бизнес
«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет
10:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени несколько раз менял паспорт
Все новости

Каковы шансы россиян победить на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 26 августа 2021 09:45
Спорт
Каковы шансы россиян победить на Паралимпиаде в Токио
Global Look Press  /  MARUYAMA, Kohei/AFLO

Летние Паралимпийские игры-2020 проходят в столице Японии — Токио. Соревнования идут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр-2020. Сборная Австралии пока лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио, вторым идет Китай. Сборная России — на третьем месте с тремя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Каковы шансы российской сборной занять первое место на этой Паралимпиаде? Будут ли введены санкции МОК против украинской сборной за неспортивное поведение? В каких видах спорта наши паралимпийцы обязательно получат золото? Повлияла ли пандемия на состав российской команды?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответят:

  • Роза Тойсова, главный тренер сборной Санкт-Петербурга по парафехтованию, фехтованию на колясках, заслуженный тренер РФ;
  • Сергей Гутников, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга;
  • Вадим Щербаков, мастер спорта, член сборной Санкт-Петербурга по фехтованию на колясках.

Пресс-конференция состоится в четверг, 26 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Каковы шансы россиян победить на Паралимпиаде в Токио
россия паралимпиада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru