Каковы шансы россиян победить на Паралимпиаде в Токио

Летние Паралимпийские игры-2020 проходят в столице Японии — Токио. Соревнования идут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр-2020. Сборная Австралии пока лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио, вторым идет Китай. Сборная России — на третьем месте с тремя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Каковы шансы российской сборной занять первое место на этой Паралимпиаде? Будут ли введены санкции МОК против украинской сборной за неспортивное поведение? В каких видах спорта наши паралимпийцы обязательно получат золото? Повлияла ли пандемия на состав российской команды?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответят:

Роза Тойсова , главный тренер сборной Санкт-Петербурга по парафехтованию, фехтованию на колясках, заслуженный тренер РФ;

, главный тренер сборной Санкт-Петербурга по парафехтованию, фехтованию на колясках, заслуженный тренер РФ; Сергей Гутников , президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга;

, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга; Вадим Щербаков, мастер спорта, член сборной Санкт-Петербурга по фехтованию на колясках.

Пресс-конференция состоится в четверг, 26 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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