Шойгу анонсировал участие ударных роботов на учениях «Запад-2021»

Москва, 26 августа. Российские военные будут использовать боевые робототехнические комплексы в рамках стратегических учений «Запад-2021», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В рамках военно-технического форума «Армия-2021» он отметил, что на сегодняшний день в России ведется серийное производство ударных роботов.

«Роботы-саперы — это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях «Запад-2021» вы, конечно, увидите не один и не два», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Шойгу посетил военно-технический форум «Армия-2021», где ознакомился с перспективными новинками российского вооружения. Как пишет издание «Утро.ру», он также оценил испытания сверхзвуковых ракет «Циркон».