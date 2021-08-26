В России объявлен дополнительный набор в вузы

Москва, 26 августа. Российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов, что обусловлено особенностями приемной кампании, проводящейся в этом году.

Некоторые российские высшие учебные заведения объявили дополнительный набор абитуриентов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Как утверждают эксперты, такое решение может быть обусловлено новыми правилами приема, согласно которым отменяется вторая волна зачислений.

Отмечается, что к числу таких вузов относятся МФТИ, МГСУ, МИЭТ, а также МГУ. Так, дополнительный набор объявлен на факультеты психологии, философии и журналистики Московского государственного университета. При этом некоторые абитуриенты могут быть зачислены на бюджетные места.

Как сообщалось ранее, российские школьники смогут пройти бесплатные курсы программирования. Учащихся старших классов будут обучать языкам программирования в течение двух лет.