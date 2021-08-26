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«Белорусский» коридор экспорта товаров в Россию теряет свою востребованность

  /   Обновлено: 26 августа 2021 09:32
Экономика
«Белорусский» коридор экспорта товаров в Россию теряет свою востребованность
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Минск, 26 августа. Таможенные брокеры считают, что востребованность «белорусского коридора» для товаров, ввозимых в страну с целью последующего экспорта в Россию, упадет.

Причиной является отказ Минска от нулевого НДС для данной категории продукции. Как минимум половина предпринимателей, использовавших «белорусскую» схему, не будут использовать ее после 31 августа, пишет РБК.

Именно в этот день вступает в силу решение об отмене указа президента Александра Лукашенко от 2011 года, освобождавшего от налога на добавленную стоимость (НДС) товары, которые ввозили в Белоруссию лица, обладающие статусом уполномоченного экономического оператора и включенные в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны.

Хотя закупки иностранного продовольствия в РФ за последние семь лет снизились на треть, стоимость отечественной продукции остается высокой. Почему так происходит, объяснил экономист Петр Пушкарев.

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