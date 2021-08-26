В Афинах во время ужина посла США и сенатора Менендеса упал тополь

Афины, 26 августа. Дерево упало прямо на ресторан во время ужина американского посла в Греции Джеффри Пайетта и главы комитета по международным делам сената США Роберта Менендеса.

Греческое общественное телевидение ERT уточнило, что во время инцидента пострадали два человека. Тополь упал на ресторан в самом центре Афин возле храма Афинской митрополии около пяти часов вечера.

Легкие травмы получил официант заведения, более серьезно пострадал владелец ресторана. Телеканал также сообщил, что охрана увела американских чиновников с места происшествия.

Ранее министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с временным поверенным посольства Греции в североафриканской стране Иоаннисом Стаматикосом. Отмечается, что они обговорили двусторонние отношения и развитие партнерства.