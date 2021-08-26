Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 10:28
10:27
Общество
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Австралии
10:25
Общество
Жители Краснодарского края получат денежные выплаты за ущерб из-за непогоды
10:23
Происшествия
Возможный убийца тюменской школьницы оказался злостным должником
10:21
Происшествия
Внук звезды фильма «Москва слезам не верит» стал жертвой мошенников
10:19
Общество
Тульские спасатели помогли сломавшему крыло лебедю
10:18
Происшествия
Три вагона с щебнем сошли с рельсов в Челябинской области
10:18
Армия
Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов
10:16
Экономика
Банк России ускорил отзыв лицензий за сотрудничество с онлайн-казино
10:16
Шоу-бизнес
«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет
10:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени несколько раз менял паспорт
Все новости

В Венгрии ответили на сообщения о возможном выходе страны из Евросоюза
Политика
В Венгрии ответили на сообщения о возможном выходе страны из Евросоюза
wikipedia.org  /  Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

Будапешт, 26 августа. Между Венгрией и Евросоюзом есть определенные разногласия, но страна не рассматривает вопрос о выходе из объединения. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В Венгрии ответили на сообщения о возможном разрыве с ЕС. По словам Сийярто, страна и руководство Евросоюза имеют определенные разногласия. Однако Венгрия должна оставаться членом ЕС, подчеркнул дипломат.

«Наше участие не подлежит сомнению», — сказал министр иностранных дел.

Сийярто выступил с таким заявлением на фоне внутреннего спора правящей партии «Фидес». Политсила обсуждала вопрос, нужно ли Будапешту выйти из ЕС по примеру Лондона.

Глава МИД Венгрии ранее прокомментировал сотрудничество с Россией в борьбе с пандемией. По его словам, производство вакцины «Спутник V» может начаться к декабрю 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Венгрии ответили на сообщения о возможном выходе страны из Евросоюза
евросоюз мид венгрия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru