В Венгрии ответили на сообщения о возможном выходе страны из Евросоюза

Будапешт, 26 августа. Между Венгрией и Евросоюзом есть определенные разногласия, но страна не рассматривает вопрос о выходе из объединения. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В Венгрии ответили на сообщения о возможном разрыве с ЕС. По словам Сийярто, страна и руководство Евросоюза имеют определенные разногласия. Однако Венгрия должна оставаться членом ЕС, подчеркнул дипломат.

«Наше участие не подлежит сомнению», — сказал министр иностранных дел.

Сийярто выступил с таким заявлением на фоне внутреннего спора правящей партии «Фидес». Политсила обсуждала вопрос, нужно ли Будапешту выйти из ЕС по примеру Лондона.

Глава МИД Венгрии ранее прокомментировал сотрудничество с Россией в борьбе с пандемией. По его словам, производство вакцины «Спутник V» может начаться к декабрю 2021 года.