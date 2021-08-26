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Итальянская рок-группа Maneskin встретится с поклонниками в Москве

  /   Обновлено: 26 августа 2021 09:47
Шоу-бизнес
Итальянская рок-группа Maneskin встретится с поклонниками в Москве
Global Look Press  /  Matteo Nardone/Keystone Press Agency

Москва, 26 августа. Победитель «Евровидения-2021» рок-группа Maneskin впервые посетит Россию для встречи с поклонниками. Встреча состоится 31 августа на площадке «Плюс Дача» в парке Горького.

Организатором встречи итальянских музыкантов с фанатами стал сервис «Яндекс.Музыка». У поклонников будет уникальная возможность не только посмотреть на кумиров, но и задать им интересующие вопросы.

«Состоится вечером 31 августа на площадке «Плюс Дача» в парке Горького. В этот день гости встречи смогут увидеть кумиров вживую, а еще задать им интересующие вопросы, сделать фото с группой и даже получить эксклюзивные подарки», — сообщили в пресс-службе мероприятия в комментарии ТАСС.

На встречу попадут участники розыгрыша, который проводится на сервисе и в официальном Instagram. Регистрация на мероприятие стартует 27 августа.

Ранее стало известно о новой композиции артистов. Maneskin записала рок-версию хита Билли Айлиш Bury A Friend, которую представила на музыкальном фестивале в Бельгии.

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музыка встреча фанаты maneskin
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