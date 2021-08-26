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Жив ли российский театр, расскажет режиссер Илья Архипов

  /   Обновлено: 26 августа 2021 09:35
Общество
Жив ли российский театр, расскажет режиссер Илья Архипов
culture22.ru  /  Министерство культуры Алтайского края

В Санкт-Петербурге насчитывается более 100 театров и театральных коллективов, однако пережили пандемию далеко не все из них. Прошлый сезон прошел под знаком полной неопределенности: количество допустимого количества зрителей в зале постоянно менялось, границы то открывались, то вновь запирались на карантин, планирование «с колес» стало самым продуктивным методом ведения концертного дела.

Как выживают петербургские и российские театры? Сколько коллективов не пережили пандемию? Эффективна ли поддержка государства? Принесла ли пандемия новые идеи и формы в театральную жизнь?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит режиссер Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов, лауреат Молодежной премии правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества.

Брифинг Ильи Архипова пройдет 26 августа, в четверг, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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