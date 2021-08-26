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Пограничники Сарова борются с лесными пожарами
Происшествия

Природная стихия подобралась вплотную к контрольно-пропускному пункту города Саров.

Очевидцы делятся страшными кадрами с границы Нижегородской области и республики Мордовия — сотрудники контрольно-пропускного пункта №1 города Саров пытаются бороться с огнем. Лесные пожары добрались с горящей территории соседней республики, в Сарове введен режим ЧС.

На кадрах видно, как пограничники лопатами пытаются сбить пламя, наступающее на КПП. Все вокруг заполонило дымом.

Накануне пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ сообщала, что фронт огня от лесных пожаров находился в полутора километрах от границ Сарова. К тушению привлечены силы авиации: вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32, самолет Бе-200.

В ликвидации пожаров принимают участие свыше 1 100 человек — это специалисты МЧС, сотрудники Росгвардии, пожарные расчеты из шести регионов страны.

Напомним, на территории Нижегородской области и республики Мордовия введен межрегиональный режим ЧС с федеральным уровнем реагирования. Пожар в мордовском заповеднике тушат с 3 августа.

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