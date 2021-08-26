Москва, 26 августа. Российский журналист Кирилл Вышинский рассказал о «тревожных звонках» США в отношении Украины, которых очень боится Киев.

По словам исполнительного директора МИА «Россия сегодня», как только США потеряют интерес к Украине, этот проект закроют, и Вашингтон больше не будет снабжать Киев деньгами, именно этого боятся украинцы. Уже сейчас в отношении страны раздаются тревожные звонки, говорит он. Когда Дональд Трамп стал главой Белого дома, на Украине говорили о некой «большой сделке», которую США хотели заключить с Россией, где были «обязательства» по Киеву.

«Они страшно этого боялись. Поэтому, как говорят в подворотне, они топили за Байдена и всячески мешали Трампу, когда он присылал своих эмиссаров, чтобы провести расследование по сыну Байдена. В общем, они сделали ставку на демократов, которые, по их мнению, уж точно никогда не пойдут на большую сделку», — рассказал Вышинский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сейчас стало понятно, что у США насчет Украины есть лишь рациональные соображения и никаких моральных обязательств. Вторым тревожным звонком для Киева стала ситуация в Афганистане. Сейчас если Украина станет сотрудничать с Китаем, масштабное финансирование из США закончится, заключил Вышинский.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что граждане страны, которые инвестируют в Украину, рискуют потерять свои средства. По ее словам, происходили ситуации, когда эстонцы теряли не только вложенные деньги, но и собственность.