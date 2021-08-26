Госдума планирует ограничить число кошек и собак в квартирах россиян 

Москва, 26 августа. Жителям России запретят держать в квартире неограниченное число домашних животных. Нормативную базу готовит Министерство сельского хозяйства.

Данный закон предполагает ограничить число питомцев, живущих в квартирах и на территории частных домов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр», — отметил он в интервью URA.RU.

Как пример Черкасов привел случай, когда на приусадебной территории проживало одновременно 200 кроликов. Соседи были недовольны запахом и шумом, который исходил от животных. Замглавы комитета считает, что за нарушение закона должна грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что два больших приюта для животных построят в Петербурге. В Международный день защиты бездомных губернатор Александр Беглов рассказал, что первое учреждение появится в Колпинском районе.