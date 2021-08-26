Доллар снизился к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 26 августа. Курс американской нацвалюты снизился к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, потеряв 3 копейки.

Так, доллар достиг 73,9 рубля. Евро, в свою очередь, остался на уровне 87,06 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Мировые цены на нефть ранее перешли к росту на фоне ожиданий трейдеров статистики по недельным запасам черного золота в США. Так, ноябрьские фьючерсы североморской марки Brent достигли 70,49 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI, в свою очередь, подорожали до 67,61 доллара за «бочку».

Трейдеры нефтяного рынка ожидают публикацию данных о запасах нефти в Соединенных Штатах за неделю по 20 августа. Эксперты считают, что коммерческие запасы в стране за отчетную неделю сократились на 2,7 млн баррелей.