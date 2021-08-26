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ВМС США показали на видео уничтожение собственного фрегата Ingraham

  /   Обновлено: 26 августа 2021 10:05
Армия
ВМС США показали на видео уничтожение собственного фрегата Ingraham
wikipedia.org  /  MC3 Lacordrick Wilson

Вашингтон, 26 августа. Американские ВМС показали на видео уничтожение своего списанного фрегата Ingraham типа Oliver Hazard Perry в рамках учений Sink Exercis (SINKEX).

Видео нанесения ракетных ударов по кораблю было опубликовано на YouTube-канале ВМС США. По имеющимся данным, учения проходили 15 августа. Уточняется, что по фрегату также выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки Ingraham раскололся пополам и затонул.

Отметим, что фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились с 70-х годов прошлого века. На сегодняшний день такие корабли все еще служат в ВМС ряда стран, в том числе Турции, Австралии и Польши. Известно, что уничтоженный корабль являлся последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.

Стоит подчеркнуть, что в ходе учений SINKEX проводятся испытания различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень.

Ранее сообщалось, что ВМС США завершили взрывоударные испытания авианосца USS Gerald R. Ford. Согласно заверению командования, судно не получило значительных повреждений, а ущерб оказался меньше, чем ожидалось.

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