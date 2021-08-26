Эксперт Пшеничная назвала распространенные побочные эффекты после коронавируса

Москва, 26 августа. Побочки от изрядно надоевшего человечеству вируса настолько разносторонние и удивительные, что не все почувствуют связь происходящего с их организмом и коронавирусом. Одним из самых распространенных признаков, например, является медленное восприятие текста. Так что если данная статья дается вам с трудом и вы тратите на ее прочтение минимум час, поздравляем — вы «побочник» COVID-19. «Брейн-фог» — именно так называется данное явление. Дословно его можно перевести как «затуманенное сознание».
Список последствий от чумы начала 20-х, к сожалению, на нем не заканчивается. Никаких суперспособностей, словно после удара молнией, у людей не появится, а вот легкие, поджелудочная железа и потенция, по мнению ученых, пострадают. Казалось бы, что может быть страшнее всего перечисленного?
По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, человек получает еще шесть проблем. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Новости».
Вот самые основные:
-
проблемы с концентрацией внимания;
-
проблемы с быстротой принятия решений;
-
повышенная забывчивость;
-
рассеянность;
-
сонливость;
-
заторможенность.
Пшеничная отметила, что у кого-то данные симптомы проходят всего за несколько дней, а кто-то не может избавиться от них месяцами. Все зависит от конкретного человека, от его истории болезни. Но все же успокоить пациентов можно: побочные эффекты уменьшаются после полного восстановления организма.
Ранее сообщалось, как американку отправили в тюрьму за кашель на еду в супермаркете.