Эксперт Пшеничная назвала распространенные побочные эффекты после коронавируса

Москва, 26 августа. Побочки от изрядно надоевшего человечеству вируса настолько разносторонние и удивительные, что не все почувствуют связь происходящего с их организмом и коронавирусом. Одним из самых распространенных признаков, например, является медленное восприятие текста. Так что если данная статья дается вам с трудом и вы тратите на ее прочтение минимум час, поздравляем — вы «побочник» COVID-19. «Брейн-фог» — именно так называется данное явление. Дословно его можно перевести как «затуманенное сознание».

Список последствий от чумы начала 20-х, к сожалению, на нем не заканчивается. Никаких суперспособностей, словно после удара молнией, у людей не появится, а вот легкие, поджелудочная железа и потенция, по мнению ученых, пострадают. Казалось бы, что может быть страшнее всего перечисленного?

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, человек получает еще шесть проблем. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Новости».