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Эксперт Пшеничная назвала распространенные побочные эффекты после коронавируса
Общество
Эксперт Пшеничная назвала распространенные побочные эффекты после коронавируса
pixabay.com  / 

Москва, 26 августа. Побочки от изрядно надоевшего человечеству вируса настолько разносторонние и удивительные, что не все почувствуют связь происходящего с их организмом и коронавирусом. Одним из самых распространенных признаков, например, является медленное восприятие текста. Так что если данная статья дается вам с трудом и вы тратите на ее прочтение минимум час, поздравляем — вы «побочник» COVID-19. «Брейн-фог» — именно так называется данное явление. Дословно его можно перевести как «затуманенное сознание».

Список последствий от чумы начала 20-х, к сожалению, на нем не заканчивается. Никаких суперспособностей, словно после удара молнией, у людей не появится, а вот легкие, поджелудочная железа и потенция, по мнению ученых, пострадают. Казалось бы, что может быть страшнее всего перечисленного?

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, человек получает еще шесть проблем. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

Вот самые основные:

  • проблемы с концентрацией внимания;

  • проблемы с быстротой принятия решений;

  • повышенная забывчивость;

  • рассеянность;

  • сонливость;

  • заторможенность.

Пшеничная отметила, что у кого-то данные симптомы проходят всего за несколько дней, а кто-то не может избавиться от них месяцами. Все зависит от конкретного человека, от его истории болезни. Но все же успокоить пациентов можно: побочные эффекты уменьшаются после полного восстановления организма.

Ранее сообщалось, как американку отправили в тюрьму за кашель на еду в супермаркете.

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