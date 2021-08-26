Ольга Бузова надела платье с декольте не по размеру на белорусский «Х-Фактор»

Минск, 26 августа. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова предстала на белорусском шоу «Х-Фактор» в платье с очень большим декольте.

Бывшая участница проекта «Дом-2» известна своей разносторонней натурой. Бузова и поет, и танцует, и наряду с этим участвует в нескольких проектах одновременно, передает радио «Комсомольская правда».

Сначала ее видят на сцене «Новой волны» в Сочи, а через пару часов она уже выкладывает фотографии с белорусского «Х-Фактора». Однако на этом шоу Бузова была уже не в роли участницы, а заняла кресло жюри.

На своей странице в Instagram она показала подписчикам свой новый облик. Певица предстала в нежном золотистом платье, главной особенностью которого стал глубокий вырез в области декольте. Однако он оказался чересчур откровенным.

Далеко не сразу, но спустя время фанаты обратили внимание на одну деталь. На фотографии можно заметить опущенные ниже груди Бузовой чашечки платья. Подписчики посмеялись над тем фактом, что эпатажная звезда нарядилась в платье "не по размеру" и, скорее всего, "на вырост". Однако комментарии, указывающие на это, уже удалены.

Недавно были раскрыты детали еще одного проекта с участием Бузовой. Она вместе с Михаилом Галустяном подготовили квесты для участников шоу «Звезды в Африке».