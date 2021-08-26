Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 10:27
10:25
Общество
Жители Краснодарского края получат денежные выплаты за ущерб из-за непогоды
10:23
Происшествия
Возможный убийца тюменской школьницы оказался злостным должником
10:21
Происшествия
Внук звезды фильма «Москва слезам не верит» стал жертвой мошенников
10:19
Общество
Тульские спасатели помогли сломавшему крыло лебедю
10:18
Происшествия
Три вагона с щебнем сошли с рельсов в Челябинской области
10:18
Армия
Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов
10:16
Экономика
Банк России ускорил отзыв лицензий за сотрудничество с онлайн-казино
10:16
Шоу-бизнес
«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет
10:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени несколько раз менял паспорт
10:13
Происшествия
Жительницу Астрахани засосал насос в бассейне пятизвездочного отеля
Все новости

Ольга Бузова надела платье с декольте не по размеру на белорусский «Х-Фактор»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова надела платье с декольте не по размеру на белорусский «Х-Фактор»
instagram.com  /  @buzova86

Минск, 26 августа. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова предстала на белорусском шоу «Х-Фактор» в платье с очень большим декольте.

Бывшая участница проекта «Дом-2» известна своей разносторонней натурой. Бузова и поет, и танцует, и наряду с этим участвует в нескольких проектах одновременно, передает радио «Комсомольская правда».

Сначала ее видят на сцене «Новой волны» в Сочи, а через пару часов она уже выкладывает фотографии с белорусского «Х-Фактора». Однако на этом шоу Бузова была уже не в роли участницы, а заняла кресло жюри.

На своей странице в Instagram она показала подписчикам свой новый облик. Певица предстала в нежном золотистом платье, главной особенностью которого стал глубокий вырез в области декольте. Однако он оказался чересчур откровенным.

Далеко не сразу, но спустя время фанаты обратили внимание на одну деталь. На фотографии можно заметить опущенные ниже груди Бузовой чашечки платья. Подписчики посмеялись над тем фактом, что эпатажная звезда нарядилась в платье "не по размеру" и, скорее всего, "на вырост". Однако комментарии, указывающие на это, уже удалены.

Недавно были раскрыты детали еще одного проекта с участием Бузовой. Она вместе с Михаилом Галустяном подготовили квесты для участников шоу «Звезды в Африке».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова надела платье с декольте не по размеру на белорусский «Х-Фактор»
бузова Х-Фактор откровенное платье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru