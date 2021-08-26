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Зеленский определился с кандидатурой посланника при ЕС по атомной энергии

  /   Обновлено: 26 августа 2021 09:05
Политика
Зеленский определился с кандидатурой посланника при ЕС по атомной энергии
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 26 августа. Экс-посланник Киева в Амстердаме Всеволод Ченцов занял должность представителя страны при Евросоюзе по вопросам атомной энергии. Решение принял президент страны Владимир Зеленский.

Бывший поверенный в делах Украины в Нидерландах также будет представлять Киев при организации Европы в сфере атомной энергетики. Соответствующее распоряжение о кадровом назначении уже опубликовано на сайте главы государства.

Другое распоряжение Зеленского гласит, что посланник Киева в Оттаве Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Экс-посол совмещал дипломатическую деятельность с креслом представителя страны в международной гражданской авиации, откуда также был уволен.

Недавно советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк опроверг обвинения в нападении на экс-главу государства Петра Порошенко. По его словам, администрация действующего гаранта Украины не имеет отношения к хулиганской выходке с зеленкой.

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украина владимир зеленский посол
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